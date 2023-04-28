Товары для рыбалки, трансформаторы и фитнес-десерты: в Самарской области определили «Экспортеров года»

Пять финалистов получили специальные призы от центра «Мой бизнес». Фото: минэкономразвития Самарской области

В четверг, 27 апреля, на площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла церемония награждения победителей и финалистов регионального этапа конкурса «Экспортер года - 2022» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ежегодный конкурс призван поддержать предприятия, которые достигают значительных результатов во внешнеэкономической деятельности. Работа с экспортно ориентированными компаниями в Самарской области признана одной из лучших в стране.

Так, региональный Центр поддержки экспорта вошел в первую десятку рейтинга Российского экспортного центра по итогам работы 2022 года. По информации областного минэкономразвития, несмотря на сложные внешнеэкономические условия, общий объем экспорта в 2022 году увеличился на 2,5% по сравнению с годом ранее.

— Компании адаптировались к ситуации и нашли для себя новые рынки сбыта, и мы всесторонне поддерживаем наших предпринимателей. По итогам 2022-го при содействии регионального Центра поддержки экспорта самарские компании заключили экспортные контракты на 2,8 миллиардов рублей, — рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

На церемонии особенно были отмечены компания Фитнес-десерты из Тольятти, ООО «Жито» по хранению зерна и производству муки и ООО «Автотрансформатор», обеспечивающее полный цикл разработки, испытаний и производства комплектующих для трансформаторов.

В качестве призов экспортеры получили сертификаты на покупку авиабилетов для посещения бизнес-миссий и выставок, на обучение деловому английскому языку, а также на обучение инструментам продвижения своей продукции в Интернете. Были и специальные призы от центра «Мой бизнес» – сертификаты на изготовление информационных видеороликов.

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