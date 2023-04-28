В Самаре продолжают расселять жильцов из зоны строительства станции метро «Театральная»

Строительство идет в соответствии с установленным графиком. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается расселение жителей, чьи дома оказались в зоне строительства новой станции метро «Театральная». Об этом шла речь на совещании под руководством председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Строительство идет в соответствии с установленным графиком. Сейчас почки завершили работы по сооружению стартового котлована на улице Галактионовской и монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса.

На сегодняшний день соглашение об изъятии и выплате компенсации заключено более чем с половиной собственников. До конца апреля будет завершено приобретение квартир для всех 69 нанимателей.

По законодательству собственникам предоставляется денежная компенсация на основе расчета рыночной стоимости помещения. А людям, проживающим в муниципальном жилом фонде на основании договора найма жилья, предоставляются муниципальные квартиры.

Для защиты прав людей, проживающих в зоне расселения, по инициативе губернатора Самарской области в регионе приняли два новых областных закона. Один из них предусматривает для людей, у которых изымается единственное жилое помещение, дополнительные меры поддержки.

В соответствии с другим законом для самарцев, проживающих в муниципальном жилом фонде, установлен больший, чем это предусмотрено действующими нормами федерального законодательства, размер общей площади приобретаемых жилых помещений.

— В соответствии с этим законом улучшаются жилищные условия 100% переселяемых нанимателей. Нормативный акт гарантирует, что каждая семья, проживающая в жилищном фонде на правах социального найма, получит изолированную квартиру. Это позволит существенно улучшить жилищные условия многих людей, — отметил Виктор Кудряшов.

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