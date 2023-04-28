Супруги военных из Курска поддержали самарский патриотический фотопроект «Жены Героев»

15 жен сделали фото в кителях супругов и поделились своими историями. Фото: kurskcity.ru

Самарский проект «Жены Героев» продолжает шагать по всей стране. Недавно участие в нем приняли жительницы Курска. 15 жен сделали фотографии в кителях супругов и поделились своими историями.

Муж Анастасии Карповой Никита был призван на службу в рамках мобилизации. Мужчина героически погиб 12 января 2023 года. В курском колледже культуры недавно появилась мемориальная доска в память о Герое, пишет Kurskcity.ru.

Съемки в рамках проекта проходили в апреле. По словам одного из организаторов проекта Татьяны Росляковой, идею жительниц поддержали в администрации, а после – в комитете «Матери Курского края». В мае участницы планируют организовать выставку. Она должна пройти в КТЦ «Звездный».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самарский проект «Жены героев» поддерживают по всей России. Смотрите, о чем пишут преданные женщины своим любимым на фронт

Самарский проект «Жены героев» поддержали женщины из Крыма и Мурманской области (подробности)