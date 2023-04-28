В ПАО «ОДК-Кузнецов» подвели итоги конкурса профессионального мастерства

Победителям вручили заслуженные награды. Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В ПАО «ОДК-Кузнецов» подвели итоги конкурса профмастерства «PROF Кузнецов». Участие в нем приняли 215 человек. Они боролись за победу по 14 компетенциям. Состязания прошли на восьми площадках.

В рамках конкурса участники должны были пройти практическую и теоретическую часть. Большинство заданий выполнялись в подразделениях завода. В качестве экспертов выступили опытные работники ОДК-Кузнецов, деятельность которых непосредственно связана с профильными компетенциями.

– «PROF Кузнецов» интересен работникам, ежегодно растет количество участников, появляются новые компетенции. Молодежь не отстает от более опытных коллег. Производство непрерывно развивается, увеличивается портфель заказов, и в этих условиях нам необходимо качественно растить персонал, способный решать все более сложные задачи, – заявил заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

По итогам конкурса были определены несколько победителей, награждение которых состоялось в корпусе производства компрессоров. Они получили денежные премии и сувениры с корпоративной символикой. Помимо этого, в течение календарного года они будут каждый месяц получать прибавку к зарплате. А участники, занявшие первые места, смогут досрочно повысить разряд или категории по профессии.

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