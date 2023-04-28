Как будет работать крупный российский банк на майские праздники

Как в эти дни будут списываться кредитные платежи, можно узнать на сайте банка. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Майские праздники в 2023 году непродолжительные: выходные будут с 29 по 1 мая и с 6 по 9 мая. Рассказываем, как будут работать офисы Сбербанка в этот период.

28 апреля (пятница) офисы банка будут работать в стандартном режиме.

29 апреля (суббота) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

30 апреля (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

1 мая (понедельник) — нерабочий день. Будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

2 мая (вторник) — стандартный рабочий день.

6 мая (суббота) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

7 мая (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

8−9 мая (понедельник-вторник) — нерабочие дни. Будут работать только дежурные офисы.

10−12 мая (среда-пятница) — стандартный рабочий день.

29 апреля−1 мая и 6−9 мая обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов.