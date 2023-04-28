Самарские офтальмологи пересадили роговицу пациенту с редкой травмой глаза

На помощь самарцу пришли специалисты глазной больницы им. Ерошевского. Фото: министерство здравоохранения СО

Самарские врачи спасли зрение пациенту с редкой травмой глаза. Мужчине требовалось срочное хирургическое вмешательство. Тогда к нему на помощь пришли специалисты больницы им. Ерошевского. Подробности сообщили в региональном Минздраве.

Житель Самары поступил к врачам с редкой травмой. У него обнаружили патологию роговицы и крайне низкое зрение. Ему требовалась пересадка роговицы. Врачи отмечают: ежегодно в больнице проводится от 100 до более 200 подобных операций, но этот случай был особенным.

– Особенность этого случая в том, что поводом для операции послужила нестандартная ситуация – кератоэктазия, или изменение формы роговицы после травмы, – пояснил главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Золотарев.

Во время операции специалисты также обнаружили у мужчины осложненную катаракту и повреждения глазного яблока. После операции пациент в течение года проходил реабилитацию. А в прошлом месяце ему заменили хрусталик и выполнили имплантацию интраокулярной линзы. Благодаря помощи врачей зрение самарца было спасено.

– После операции по пересадке роговицы появились цвета, я начал видеть силуэты. Врачи сказали, что глаз спасен и ничего не угрожает. До операции была вероятность потери зрения. А после помощи врачей я проснулся и увидел не только силуэты, но часы на своей руке, разглядел стрелки на циферблате. На эти операции я шел с надеждой, и она оправдалась, – поделился пациент Сергей Колпаков.

Сейчас зрение травмированного глаза составляет 60%.

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