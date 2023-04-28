Жительница Самары пожаловалась на хамское поведение таксиста в апреле 2023 года

Самарчанка отмечает, что таким образом водитель отреагировал на просьбу переключить музыку Фото: "КП" Архив

Жительница Самары сообщила о вопиющим случае, который произошел с ней в апреле 2023 года. Девушка решила воспользоваться услугами такси, но столкнулись с хамским поведением водителя. Подробности она сообщила в соцсетях.

– Мы попросили таксиста переключать музыку, но он возмутился, начал говорить про соблюдение субординации. Попросили его уточнить значение этого слова, а он в ответ начал унижать – говорил, что слишком глупая, молодая, – делится самарчанка.

После этого, по словам девушки, мужчина вовсе решили прекратить поездку.

– Мы ему ответили, что не нужно никого оскорблять и повышать голос. Таксист заявил, что это его машина, и он делает что хочет. После он высадил нас из автомобиля, а после догнал и плюнул в нас, – сообщает девушка.

В комментариях интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одних возмутило поведение таксиста, а вот другие уверяют, что делать выводы пока рано: ситуация описана только с одной стороны.

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