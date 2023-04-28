Годовалый малыш пострадал в столкновении «Лады Калины» с «ВАЗ-2109» в Тольятти

Ребенок пострадал, в больнице ему назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 27 апреля, в 09:00 в Центральном районе Тольятти 34-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Kalina спровоцировала ДТП с «ВАЗ-2109». Пострадал годовалый ребенок.

— Автомобилистка выезжала с жилой зоны со стороны улицы Баныкина. ДТП произошло в ходе движения в районе дома № 101Д по ул. Мира, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там она не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ-2109», за рулем которого находился 31-летний водитель. «ВАЗ» ехал с левой стороны по ходу движения «Лады» со стороны ул. Голосова в направлении ул. Карбышева.

В результате транспортные средства столкнулись. Внутри машины «ВАЗ-2109» находился маленький пассажир – годовалый малыш. Ребенок пострадал, в больнице ему назначили амбулаторное лечение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.