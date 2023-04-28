Суд оштрафовал подрядчика на 1,6 млн рублей за срыв сроков работ по сносу домов в Самаре

Штрафы заплатит само юрлицо и гендиректор компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подрядчик получил крупный штраф за срыв муниципального контракта. Компания должна была снести дома, но не выполнила работы в срок. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Фирма, о которой идет речь – ООО «Гранд Дил». В ноябре 2022 года организация заключила с ДУИ Самары контракт, в рамках которого должна была снести три здания в Советском и Красноглинском районах. Однако работы не были выполнены в установленный срок.

В отношении компании возбудили административные дела. По результатам их рассмотрения суд оштрафовал подрядчика. Сама фирма должна будет заплатить 1 млн. 658 тыс. рублей, генеральный директор – 82 тысячи рублей.

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