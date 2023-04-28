Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 10:08

Суд оштрафовал подрядчика на 1,6 млн рублей за срыв сроков работ по сносу домов в Самаре

Фирма должна была снести три здания в двух районах города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Штрафы заплатит само юрлицо и гендиректор компании

Штрафы заплатит само юрлицо и гендиректор компании

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подрядчик получил крупный штраф за срыв муниципального контракта. Компания должна была снести дома, но не выполнила работы в срок. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Фирма, о которой идет речь – ООО «Гранд Дил». В ноябре 2022 года организация заключила с ДУИ Самары контракт, в рамках которого должна была снести три здания в Советском и Красноглинском районах. Однако работы не были выполнены в установленный срок.

В отношении компании возбудили административные дела. По результатам их рассмотрения суд оштрафовал подрядчика. Сама фирма должна будет заплатить 1 млн. 658 тыс. рублей, генеральный директор – 82 тысячи рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.