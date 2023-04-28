Доцента одного из вузов Самары будут судить за взятки от студентов

В ближайшее время материалы будут переданы в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доцента одного из вузов Самары заподозрили в получении взяток от студентов. Предполагается, что мужчина брал деньги за экзамены. Информацию сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подозрения пали на преподавателя СамГТУ. Следствие полагает, что все сделки велись через посредника. Так, в октябре 2021 года один из местных жителей хотел помочь знакомому студенту сдать экзамен. Для этого он обратился к доценту кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий».

– Чуть позднее преподаватель получил от посредника взятку в размере 3 тысяч рублей. Деньги были перечислены на банковскую карту. За них он должен был поставить студенту удовлетворительную оценку без фактической проверки знаний, – пояснили в прокуратуре региона.

Аналогичным образом обвиняемый получил взятки еще от 11 студентов. Общая сумма составила 39 тысяч рублей.

В отношении доцента было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Обвинительное постановление утверждено, в ближайшее время материалы будут переданы в суд.

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