В Самаре на треть вырос спрос на специалистов в сфере промышленной безопасности

Аналитики рассказали о востребованности специалистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выяснили, насколько высок спрос на специалистов в сфере промышленной безопасности. Востребованность увеличилась почти на треть.

По информации службы исследований hh.ru, эксперты выяснили, какие зарплаты предлагают сотрудникам, а также какие отрасли расширяют штат со специалистами. Согласно анализу, за год спрос на сотрудников увеличился почти на треть. По всей стране, с начала года, разместили порядка 20 тысяч вакансий.

Аналитики отмечают, что в Самарской области спрос вырос на 28%. Наибольший спрос зафиксировали у работодателей из отрасли тяжелого машиностроения. Зарплата в сфере охраны труда в Самарской области — от 40 000 до 70 000 рублей.