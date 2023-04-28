Бесплатный кинотеатр под открытым небом начнет работать на набережной в Самаре с 1 мая 2023

Расписание на следующую неделю обещают выложить уже вечером 28 апреля. Фото: самарская набережная

Скоро начнется сезон просмотров фильмов под открытым небом. В 2023 году бесплатный кинотеатр на набережной «Филин» уже готовит расписание. Об этом сообщили в пресс-службе самарской набережной.

— Кинотеатр под открытым небом начинает свою работу уже с 1 мая, — говорится в сообщении.

Расписание на следующую неделю обещают выложить уже вечером 28 апреля. Присоединяться к просмотрам любимых фильмов может каждый желающий бесплатно. В прошлом году были организованы показы самых разных фильмов.

В разнообразии жанров и возрастных ограничений каждый самарец мог выбрать фильм на свой вкус. Напомним, кинотеатр расположен на 4-й очереди набережной. Вся подробная информация появляется в официальной группе самарской набережной.

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