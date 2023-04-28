Новые выходы из станции метро «Алабинская» в Самаре откроют в мае 2023 года

Сейчас вход на станцию закрыт. Фото: vk.com/nazarov_samara

Стало известно, когда в Самаре откроют новые выходы со станции метро «Алабинская». Информацию сообщили в министерстве строительства Самарской области в ответ на запрос местного жителя Александра Назаренко. Об этом самарец сообщил на своей странице в соцсетях.

– Открытие выхода из станции метро «Алабинская» на улицу Ново-Садовая в сторону бульвара Челюскинцев запланировано в мае 2023 года. Выходы будут переданы на баланс МП «Самарский метрополитен» в первой декаде месяца, – следует из официального ответа министерства.

Напомним, станцию планируется «довести до ума» в этом году. Пока она задействована наполовину. Помимо этого, в планах властей на 2023 год – завершение строительства туннеля от «Алабинской» до «Театральной».

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