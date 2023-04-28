Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 10:38

Новые выходы из станции метро «Алабинская» в Самаре откроют в мае 2023 года

Речь идет о переходе через Ново-Садовую
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сейчас вход на станцию закрыт. Фото: vk.com/nazarov_samara

Сейчас вход на станцию закрыт. Фото: vk.com/nazarov_samara

Стало известно, когда в Самаре откроют новые выходы со станции метро «Алабинская». Информацию сообщили в министерстве строительства Самарской области в ответ на запрос местного жителя Александра Назаренко. Об этом самарец сообщил на своей странице в соцсетях.

– Открытие выхода из станции метро «Алабинская» на улицу Ново-Садовая в сторону бульвара Челюскинцев запланировано в мае 2023 года. Выходы будут переданы на баланс МП «Самарский метрополитен» в первой декаде месяца, – следует из официального ответа министерства.

Напомним, станцию планируется «довести до ума» в этом году. Пока она задействована наполовину. Помимо этого, в планах властей на 2023 год – завершение строительства туннеля от «Алабинской» до «Театральной».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Метро, больница и тоннель под железной дорогой: что построят в Самаре в 2023 году

Стало известно, что построят в Самаре в 2023 году (подробности)