Водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 8-летнего ребенка в Самарской области

Врачи назначили ребенку амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 27 апреля, в 13:05 в г. Сызрань Самарской области 40-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу.

— Мужчина ехал по улице Соловьева со стороны ул. Степана Разина. ДТП произошло в районе дома № 15, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там в это время проезжую часть переходил 8-летний ребенок. Маленький мальчик шел не по пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате автомобилист наехал на пешехода.

С места ДТП скорая медицинская помощь доставила ребенка в медицинское учреждение. Там врачи назначили ему амбулаторное лечение.

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