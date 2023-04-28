Российскому бизнесу предложили решение для кроссоблачного переноса ИТ-сервисов

Появилось отечественное решение для кроссоблачного переноса ИТ-сервисов. Фото: marvent_shutterstock.

Уход с российского рынка крупных зарубежных провайдеров усилил спрос на импортонезависимые аналоги и инструменты, с помощью которых можно оперативно перенести IT- инфраструктуру на альтернативную платформу. Началась разработка российских аналогов. Отечественный продукт на базе инструментов кроссплатформенной миграции MIND Software представила компания МегаФон.

Функциональность решения упрощает процессы миграции с одной инфраструктуры на другую, в том числе с физических серверов и зарубежных облачных платформ. Перенос виртуальных серверов возможен между иностранными и отечественными системами виртуализации в любых сочетаниях. Технологии, на базе которых построено решение, поддерживают операционные системы Windows и Linux.

Новый инструмент автоматизирует 95% рутинных операций, делая процесс миграции простым и абсолютно предсказуемым по времени независимо от того, между какими платформами осуществляется перенос данных. При этом инфраструктура переносимого сервиса продолжает работать без изменений на протяжении всех этапов миграции.

- В партнерстве с компанией MIND Software мы предоставляем клиентам индивидуальные сценарии миграции, что позволяет решить даже самые сложные задачи, — говорит директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.