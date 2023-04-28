В Самарской области на трассе «Урал» - Исаклы – Шентала завершат ремонт до 1 октября 2023 года

Также отремонтируют три моста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты продолжают ремонт автодороги «Урал» - Исаклы – Шентала. Работы проводят на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По информации пресс-службы правительства региона, ремонт продолжается на участке с 25,5 км по 47 км в Исаклинском и Шенталинском районах. Строители уложили более 60% выравнивающего слоя дорожной одежды. После этого этапа начнется устройство верхнего слоя асфальта. Помимо этого, в составе дороги также отремонтируют три моста, на двух уже полным ходом идут ремонтные работы.

На участке планируют установить дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерные ограждения, остановки общественного транспорта, тротуары. Завершить работы хотят до 1 октября 2023 года.