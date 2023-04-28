«Диктант Победы» поможет самарским школьникам поступить в вуз

Диктант писали в России и других странах мира Фото: предоставлено "Единой Россией"

В России и за рубежом в пятый раз прошла Международная патриотическая акция «Диктант Победы». Его участники отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне. Диктант написали более чем на 22 тысячах площадках по всей России и в 46 странах мира.

- Это своеобразный мост памяти о беспримерном подвиге наших солдат, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, о тружениках тылы, о тружениках народного хозяйства, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы, - сказал при старте диктанта Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В Самаре было открыто 1200 площадок для написания диктанта, которые вмещали 50 тыс. человек. Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно было и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

В скором времени написавшие диктант узнают свои результаты. А студенты, которые ответили на все вопросы правильно, смогут претендовать на дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.