«После поджога наблюдал за пламенем»: самарец, спаливший дом на ул. Галактионовской, раскрыл мотивы своего поступка

ЧП произошло 18 апреля, огонь охватил заброшенный дом 1912 года постройки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появились новые подробности пожара, который вспыхнул на улице Галактионовской в Самаре 18 апреля 2023 года. Напомним, огонь охватил заброшенную двухэтажку дореволюционной постройки, а после перекинулся на стоящий рядом жилой дом. На месте работали 65 человек, было задействовано 17 единиц техники. Спустя час пожар был локализован. К счастью, обошлось без пострадавших.

Местные жители предполагали, что причиной ЧП стал поджог. К этой версии склонялись и полицейские. Предположения подтвердились, а спустя недолгое время оперативникам удалось выйти на поджигателя.

– Сотрудники уголовного розыска заметили на улице Полевой подозрительного мужчину. Он нес чемодан и сумку, при сближении с ним полицейские увидели на его руках и одежде следы копоти, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После задержания у незнакомца – им оказался безработный 30-летний житель Красноглинского района – обнаружили бумагу и зажигалки. Мужчина свою вину отрицать не стал. Он рассказал полицейским, что собирал макулатуру в заброшенном доме и ему внезапно захотелось поджечь здание. Самарец воплотил задумку в жизнь, а после наблюдал за пламенем. Спустя время поджигатель ушел, прихватив найденный в доме старый чемодан.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сейчас он находится под стражей. Ему грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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