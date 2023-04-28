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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 11:46

«После поджога наблюдал за пламенем»: самарец, спаливший дом на ул. Галактионовской, раскрыл мотивы своего поступка

В Самаре заключили под стражу предполагаемого виновника пожара на улице Галактионовской
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ЧП произошло 18 апреля, огонь охватил заброшенный дом 1912 года постройки

ЧП произошло 18 апреля, огонь охватил заброшенный дом 1912 года постройки

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появились новые подробности пожара, который вспыхнул на улице Галактионовской в Самаре 18 апреля 2023 года. Напомним, огонь охватил заброшенную двухэтажку дореволюционной постройки, а после перекинулся на стоящий рядом жилой дом. На месте работали 65 человек, было задействовано 17 единиц техники. Спустя час пожар был локализован. К счастью, обошлось без пострадавших.

Местные жители предполагали, что причиной ЧП стал поджог. К этой версии склонялись и полицейские. Предположения подтвердились, а спустя недолгое время оперативникам удалось выйти на поджигателя.

– Сотрудники уголовного розыска заметили на улице Полевой подозрительного мужчину. Он нес чемодан и сумку, при сближении с ним полицейские увидели на его руках и одежде следы копоти, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После задержания у незнакомца – им оказался безработный 30-летний житель Красноглинского района – обнаружили бумагу и зажигалки. Мужчина свою вину отрицать не стал. Он рассказал полицейским, что собирал макулатуру в заброшенном доме и ему внезапно захотелось поджечь здание. Самарец воплотил задумку в жизнь, а после наблюдал за пламенем. Спустя время поджигатель ушел, прихватив найденный в доме старый чемодан.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сейчас он находится под стражей. Ему грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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