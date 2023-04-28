Усиленные рейды ГИБДД пройдут в Самарской области на майские праздники

Жителей предупреждают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В период выходных и праздничных дней в Самарской области сотрудники ГИБДД выходят на усиленный режим работы, они проведут целенаправленные рейды.

— В ходе рейдов задействуют максимальное количество полицейских, в том числе из руководящего состава, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Особое внимание будет обращено на автомобилистов, которые ездят за рулем в состоянии опьянения. За пьяное вождение полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. При отказе проходить медицинское освидетельствование, происходит лишение водительского удостоверения и наложение штрафа.

Региональная Госавтоинспекция предупреждает о необходимости соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности. Обязательно надо использовать при перевозке детей удерживающие устройства. Отмечается, что превышение скоростного режима, рискованные маневры и выезды на полосы встречного движения могут привести к трагическим последствиям.