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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:55

Тольяттиазот взял шефство над кадетской школой в Самарской области

Договор о сотрудничестве заключили в конце апреля
Алена ПРОВКИНА
Еще в одной школе ученики будут изучать углубленные предметы

Еще в одной школе ученики будут изучать углубленные предметы

В Самарской области Тольяттиазот заключил договор с кадетской школой №55. Соглашение является частью программы, действующей на предприятии последние три года.

Опыт работы ТОАЗа по профессиональной ориентации учеников и оказанию поддержки учебного процесса теперь будет реализоваться и в Комсомольском районе Тольятти. В кадетской школе появятся профильные классы с естественно-научным уклоном и все необходимое оборудование. Подобное сотрудничество с предприятием станет фундаментом для учеников при поступлении по специальностям, связанными с химией.

Партнерами программы предприятия уже являются: ТГУ, химико-технологический колледж, электротехнический техникум, школы и гимназии, в которых несколько лет открыты классы с углубленным изучением химии, физики и математики.