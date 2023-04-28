В Самарской области волонтеры поздравят фронтовиков с 9 мая

Фото: предоставлено "Единой Россией"

В Самарской области пройдет более тысячи патриотических мероприятий и акций, в их числе - «Звезды Победы», «Окна Победы», «Георгиевская лента», «Сад памяти», «Песни Победы» и другие, среди которых особое место занимают «Подарок ветерану», «Звонок ветерану», концерты и мини-парады под окнами и во дворах фронтовиков, участниками и организаторами которых станут депутаты «Единой России», актив «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Победы».

С каждым годом ветеранов становится все меньше, главная задача для нас — всегда помнить о них, помогать и поддерживать. К сожалению, поколение победителей уходит. Сейчас в регионе осталось 226 ветеранов-фронтовиков. И наш долг - успеть сказать «спасибо» каждому из них. Каждый ветеран - особая жизненная история, история героя и патриота, которая должна остаться в памяти народа», - уверен координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов, руководитель фракции «Единая Россия» в думе г.о. Самара.

Также к празднику будут проходить работы по благоустройству мемориалов, мест захоронений участников ВОВ.