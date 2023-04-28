В два поселка Сызранского района провели газ

Фото ООО «СВГК»

27 апреля 2023 года был осуществлен символический пуск газа в поселковые газопроводы сел Смолькино и Дружба. Газификация Смолькино и поселка Дружба была произведена в рамках утвержденной правительством Самарской области программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на период 2021-2025 годов. При этом были синхронизированы действия ПАО «Газпром» по строительству межпоселковых газопроводов и Средневолжской газовой компании – по строительству распределительных сетей.

Полиэтиленовые газопроводы проложены по всем трем улицам поселка Дружба. Уже устроено 72 цокольных ввода к участкам потенциальных потребителей газа. В селе Смолькино потребителями сетевого газа смогут стать 174 владельца подворий. Всего силами СВГК в этих населенных пунктах построено 13 километров газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давления, а также установлено 2 шкафных газорегуляторных пункта.

Газификация двух населённых пунктов Сызранского района не только позволяет селянам повысить качество жизни, но и упрощает возможное создание в будущем в этих селах объектов туристической инфраструктуры, например, мини-гостиниц. Ведь Смолькино и Дружба находятся вблизи территории Рачейского бора, который ежегодно привлекает большое количество туристов.

Всего с момента старта программы социальной газификации в 2021 году ООО «СВГК» проложило более 176 километров новых газопроводов и уже исполнило обязательства по более чем 2,5 тысячам договоров на бесплатное подведение газа до границ домохозяйств жителей Самарской области.