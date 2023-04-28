В Самаре репетиции военного парада состоятся 3, 5 и 7 мая 2023 года

В областной столице пройдут репетиции перед парадом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре во время репетиции военного парада, посвященного празднованию годовщины Победы, доступ на площади Куйбышева будет ограничен. Репетиции пройдут 3, 5, 7 мая 2023 года.

По информации городской администрации, 3 мая в 20:00 на площади имени Куйбышева состоится первая репетиция с прохождением парадных расчетов. До начала репетиции с 18:00 для жителей состоится концерт участников фестиваля «Гитары в строю». 5 мая в 20:00 пройдут парадные расчеты, а 7 мая в 10:00 – генеральная репетиция с военной техникой.

Во время репетиций доступ на площадь будут ограничен. Также в ходе проведения тренировок на 1-ой очереди будут производить холостые залпы.