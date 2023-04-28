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НовостиОбщество28 апреля 2023 12:50

Оркестр Василия Андреева выступит на сцене Самарского театра оперы и балета

Концерт состоится 15 мая 2023 года
Алена ПРОВКИНА
В Самаре выступит оркестр Андреева

В Самаре выступит оркестр Андреева

На сцене Самарского театра оперы и балета выступит оркестр им. В.В. Андреева. Концерт пройдет 15 мая 2023 года в 19:00.

Оркестр Андреева стал первым профессиональным коллективом, в котором объединили национальные инструменты по принципу симфонического оркестра. Первое выступление прошло в 1888 году. За 135 лет существования коллектива провели множество музыкальных экспериментов. В концертной программе: русские народные песни, произведения Андреева, Глинки, Лядова, Римского-Корсакова, Динику, Теодоракиса.

Гастроли проводят при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.