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НовостиОбщество28 апреля 2023 13:24

В Самарской области только после иска снесут аварийный дом

Суд удовлетворил заявление
Алена ПРОВКИНА
Ветхое строение планируют снести

Ветхое строение планируют снести

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области снесут аварийный дом. Работы проведут после решения суда.

По информации прокуратуры Самарской области, в регионе реализуют национальный проект «Жилье и городская среда». Из аварийного дома переселили местных жителей, но ветхое здание долгое время не сносили. Тогда сотрудники ведомства обратились в суд с требованиями к администрации поселения Волжский.

Здание расположено на улице Заводской. Исковое заявление удовлетворили в полном объеме. Его исполнение находится на контроле районной прокуратуры.