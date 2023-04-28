В Самарской области только после иска снесут аварийный дом

Ветхое строение планируют снести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области снесут аварийный дом. Работы проведут после решения суда.

По информации прокуратуры Самарской области, в регионе реализуют национальный проект «Жилье и городская среда». Из аварийного дома переселили местных жителей, но ветхое здание долгое время не сносили. Тогда сотрудники ведомства обратились в суд с требованиями к администрации поселения Волжский.

Здание расположено на улице Заводской. Исковое заявление удовлетворили в полном объеме. Его исполнение находится на контроле районной прокуратуры.