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НовостиОбщество28 апреля 2023 13:54

В Самаре на фейерверк в парке Металлургов планируют потратить 920 тысяч рублей

Мероприятие пройдет 1 мая
Алена ПРОВКИНА
Салют устроят в парке Металлургов

Салют устроят в парке Металлургов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, за сколько проведут фейерверк в парке 50-летия Октября. Мероприятие проведут 1 мая 2023 года.

По информации с сайта госзакупок, агентство по проведению культурные мероприятий ищет подрядчика для организации мероприятий на 1 мая. На территории парка планируют устроить фейерверк. На его покупку могут потратить 920 тысяч рублей. Сам фейервер пройдет от 7 до 8 минут, будут даны почти 3 тысячи залпов.

На территории будут дежурить спецслужбы. Напомним, горожане рассказали, как хотят провести выходные дни на майских праздниках. Многие еще не запланировали отдых.