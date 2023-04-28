В Самаре на фейерверк в парке Металлургов планируют потратить 920 тысяч рублей

Салют устроят в парке Металлургов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, за сколько проведут фейерверк в парке 50-летия Октября. Мероприятие проведут 1 мая 2023 года.

По информации с сайта госзакупок, агентство по проведению культурные мероприятий ищет подрядчика для организации мероприятий на 1 мая. На территории парка планируют устроить фейерверк. На его покупку могут потратить 920 тысяч рублей. Сам фейервер пройдет от 7 до 8 минут, будут даны почти 3 тысячи залпов.

На территории будут дежурить спецслужбы. Напомним, горожане рассказали, как хотят провести выходные дни на майских праздниках. Многие еще не запланировали отдых.