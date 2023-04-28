Как подготовиться к Зеленому Марафону

Для хорошего старта нужна хорошая подготовка. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

20 мая в 60 городах России пройдет десятый Зеленый Марафон, организованны Сбером. А подготовиться к нему поможет искусственный интеллект — мультимодальная нейросеть GigaChat.

Вот рекомендации искусственного интеллекта.

Начните тренироваться заранее. Чем раньше вы приступите к тренировкам, тем больше времени у вас будет на достижение своих целей.

Увеличивайте дистанцию постепенно. Если вы только начинаете заниматься спортом, не стоит сразу бегать длинные дистанции или ходить пешком на большие расстояния. Понемногу повышайте нагрузку, чтобы ваше тело могло приспособиться к новым условиям. Это поможет избежать травм и перетренировки.

Следите за своим питанием. Старайтесь употреблять больше овощей, фруктов, зелени и белковых продуктов.

Не забывайте об отдыхе. Важно давать своему телу время для восстановления после тренировок.

Найдите мотивацию. Чтобы достичь успеха в подготовке к Зелёному Марафону, нужно иметь четкую цель и верить в себя. Попробуйте найти себе партнера для тренировок или присоединиться к группе единомышленников.

Не забывайте про растяжку и разминку перед тренировками. Они помогут подготовить ваше тело к физической нагрузке.

Выберите правильную обувь и одежду. Они должны быть удобными и соответствовать погодным условиям.

Зарегистрироваться на забег и присоединиться к спортсменам можно на сайте Зеленого Марафона.