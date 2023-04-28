В Самаре родители школьников просят перевести их на дистант из-за агрессивного первоклассника

Родители хотят перевести детей на дистант Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре история маленького агрессивного первоклассника продолжает набирать обороты. Родители школьников не хотят отпускать своих детей в школу.

Мальчик из 147 школы уже успел искусать до крови уборщицу и перепугать не только одноклассников, но и многих работников. Несмотря на это, родители школьника уверены, что с ним все в порядке. 27 апреля прошло внеочередное родительское собрание, на котором обсудили поведение ребенка. В предыдущем классе он выдрал учительнице клок волос, а дети жаловались на побои.

Ребенка переводили из класса в класс, но он продолжает мешать учебному процессу. Родили его одноклассников решили не пускать детей в школу, пока там агрессор и написали заявление на имя директора, чтобы перевести детей на дистанционное обучение.