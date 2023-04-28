Доля инвестиций в сбережениях россиян будет расти

Стать инвестором сегодня просто. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

В России растет число розничных инвесторов – частных лиц. Своей статистикой поделился банк ВТБ. Общее количество клиентов на брокерском обслуживании в банке на 1 марта 2023 года достигло почти 2,6 млн человек против 2,44 млн на начало года, а количество активных пользователей приложения в месяц составляет 350 тысяч человек.

- Устойчивая тенденция на рост сбережений россиян будет сохраняться, а доля инвестиций в сбережениях – расти: по нашим оценкам с 10% в 2023 году до 11% в 2023 и 16% - в 2026 году, - сказал руководитель департамента брокерского обслуживания банка Андрей Яцков.