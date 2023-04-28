В Самаре пройдет фестиваль Джаза в ТК «Гудок» с 28 по 30 апреля 2023 года

Фестиваль пройдет с 28 по 30 апреля

В Самаре проходит фестиваль, посвященный Международному Дню Джаза. Мероприятия состоятся в ТК «Гудок» с 28 по 30 апреля 2023 года.

Официальное открытие джазовой выставки «История Отечественного Джаза в Самара» состоялось 28 апреля 2023 года. Она будет работать в течение всего фестиваля до 22:00. 29 апреля самарцы смогут посетить выступления джазовых коллективов с 13:00 до 16:00. В концерте будут участвовать: джазовый оркестр Тольяттинской филармонии, джаз-квартет «The Melody», а также юные музыканты и студенты джазовой студии «Движение».

30 апреля 2023 года выступят: «Самарский джазовый оркестр», этно-джаз проект «Дудук и Голос», джаз-квартет «Just Friends». На протяжении работы экспозиции состоятся несколько экскурсий по выставке, конкурс детских джазовых команд и выступление танцевальных коллективов.