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НовостиОбщество28 апреля 2023 15:22

На самарские дороги наносят разметку в конце апреля 2023 года

Работы проводят согласно условиям контракта
Алена ПРОВКИНА
Специалисты наносят разметку. Фото: мэрия

Специалисты наносят разметку. Фото: мэрия

В Самаре продолжают приводить в порядок автомобильные дороги. На городское полотно наносят разметку, согласно условиям контракта.

По информации городской администрации, работами планируют охватить по 120 тысяч квадратных метров во всех внутригородских районах. Разметку наносят на проезжую часть возле учебных учреждений, на участках, фигурирующих в предписаниях надзорных органов, на дорогах, отремонтированных и принятых после ремонта, а также в рамках гарантийных обязательств.

Работы охватят и улицы, которые включены в перечень обновления по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Разметку будут наносить до конца августа.