В Самарской области произошло обрушение временной дороги для объезда федеральной трассы

Блогер показал обрушение. Фото: скриншот видео

В Самарской области городской блогер Евгений Щекин опубликовал очередное обрушение дороги. На этот раз обвалился участок дороги в объезд моста реки Малая Черная.

Судя по опубликованным кадрам, дорожное полотно обрушилась и пошло трещинами. Помимо этого, в бок «ушло» и ограждение. На участке образовалась серьезная пробка. Половина дороги непригодна для использования. Специалисты ФКУ «Поволжуправтодор» отмечают, что держат данную ситуацию на особом контроле. Подтопление и частичное разрушение произошло не на федеральной трассе Р-229, а на временной дороге. Данное происшествие случилось еще в марте в результате паводка. Безопасности дорожного движения ничего не угрожает.

В комментариях пользователи считают, что скоро ожидаются пробки на трассе М-5. Дорога была объездом на время ремонта основного путепровода.