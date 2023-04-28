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НовостиОбщество28 апреля 2023 16:41

Главным тренером «Лады» стал Олег Браташ

Он будет готовить команду к возвращению в КХЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Олег Браташ. Фото - Global Look Press

Олег Браташ. Фото - Global Look Press

Главным тренером хоккейного клуба «Лада» стал Олег Браташ. О назначении 57-летнего специалиста объявили в тольяттинской команде. Помогать Браташу готовить команду к возвращению в КХЛ будет Павел Десятков, спортивным директором назначен Рафик Кубов.

- Подписание контрактов ожидается 5 мая. Контракты у всех согласованы на два сезона. Мои полномочия также продлены на два года, - уточнил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

В качестве тренера Олег Браташ работал в московских «Крыльях Советов», ярославском «Локо» и молодежке «Спартака», специалист также возглавлял олимпийскую сборную России.

Напомним, в следующем сезоне «Лада» вернется в Континентальную хоккейную лигу. Совет директоров КХЛ уже утвердил состав участников на сезон 2023/24. Выступать тольяттинцы будут в Восточной конференции.