В Самаре из-за ремонтно-профилактических работ могут отключить холодную воду 2 и 4 мая

На участках проведут работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании рассказали о предстоящих работах. На некоторых улицах пройдут временных отключения холодной воды.

По информации «РКС-Самара», 2 мая холодную воду могут отключить с 09:00 до 19:00 по улицам Калининградской, Фасадной, Грозненской, зеленой, Стадионной, Кишеневской, пер. Молодежный, пер. Торговый. Бойлер установят на улице Фасадной, 2а. 4 мая специалисты планируют заменить пожарный гидрант ХВС на улице Советской Армии, 135. Работы проведут с 10:00 до 13:00.

Информация о работах – предварительная. В течение недели список может быть скорректирован. Вся подробная информация указана на сайте компании.