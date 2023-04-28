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НовостиОбщество28 апреля 2023 17:43

В Самаре охранник закрыл ворота и оставил людей в Ботаническом саду

Кадры опубликовали местные жители
Алена ПРОВКИНА
Люди остались за забором. Фото: "Самара ДТП"

Люди остались за забором. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре ответственный сотрудник закрыл ворота Ботанического сада. Охранник забыл выпустить людей.

Судя по опубликованным кадрам, в 20:00 пунктуальный сотрудник покинул свое рабочее место. Вот только он забыл выпустить оставшихся посетителей сада. Горожане некоторое время стояли внутри у забора. В комментариях пользователи предложили перелезть через забор, чтобы не оставаться внутри всю ночь.

Напомним, Ботанический сад открыл свои двери для посетителей несколько дней назад – 21 апреля 2023 года. Представители рассказали о времени работы общественного пространства.