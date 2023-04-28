В Самаре ограничат движение по улице Новоурицкой со 2 мая 2023 года

Участок временно перекроют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты предупредили автолюбителей о временном ограничении движения. Проезд перекроют на улице Новоурицкой.

По информации городской администрации, на участке проведут работы по монтажу водоводов с 05:00 2 мая до 3 июня 2023 года. Движения ограничат от улицы Авиационной до улицы Речной. Автомобилистам стоит заранее планировать свой маршрут и быть внимательнее на дорогах.

Напомним, горожане опубликовали обрушение на временной дороге. Она служила объездом федеральной трассы. Причиной обрушения стал весенний паводок в марте.