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НовостиОбщество28 апреля 2023 17:55

В Самаре ограничат движение по улице Новоурицкой со 2 мая 2023 года

Ограничения будут действовать месяц
Алена ПРОВКИНА
Участок временно перекроют

Участок временно перекроют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты предупредили автолюбителей о временном ограничении движения. Проезд перекроют на улице Новоурицкой.

По информации городской администрации, на участке проведут работы по монтажу водоводов с 05:00 2 мая до 3 июня 2023 года. Движения ограничат от улицы Авиационной до улицы Речной. Автомобилистам стоит заранее планировать свой маршрут и быть внимательнее на дорогах.

Напомним, горожане опубликовали обрушение на временной дороге. Она служила объездом федеральной трассы. Причиной обрушения стал весенний паводок в марте.