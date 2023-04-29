В Самаре ограничат доступ на площадь Куйбышева из-за репетиции Парада Победы

В Самаре генеральная репетиция Парада Победы пройдет 7 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для жителей Самары ограничат доступ на площадь Куйбышева. Эти ограничения связаны с традиционными репетициями военного парада, которые пройдут в областной столице в начале мая. Город готовится ко Дню Победы. Об этом сообщили на сайте правительства Самарской области.

Как известно, первая репетиция военного парада с прохождением парадных расчетов состоится уже в среду 3 мая в 20:00. Там же с 18 до 19:30 на площади для гостей и жителей Самары пройдет концерт участников в рамках программы Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю».

Вечером в пятницу 5 мая (20:00) по главной площади города пройдут парадные расчеты. А в воскресенье 7 мая в 10:00 начнется генеральная репетиция с участием полного состава парадных расчетов и военной техники.

-В связи с проведением репетиционных мероприятий, а также для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь Куйбышева будет ограничен, - заявили в правительстве Самарской области.