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НовостиОбщество29 апреля 2023 7:31

На самарской набережной привели в порядок памятник Григорию Засекину

На скульптуру нанесли специальный состав
Анастасия ЗУБКОВА
Очистка проводилась в нескольких этапах. Фото: администрация Самары

Очистка проводилась в нескольких этапах. Фото: администрация Самары

В Самаре в рамках месячника по благоустройству привели в порядок памятник Григорию Засекину. Об этом сообщили в администрации города.

В пятницу 28 апреля специалисты МАУ «Самарская набережная» провели очистку скульптуры основателя города и первому воеводе столицы губернии. Работа ювелирная.

-Сначала монументальное сооружение вручную тщательно протерли тканью, очистили щетками и губками, а затем нанесли специальный состав, содержащий, в том числе, масла и парафин. Это позволяет создать слой, защищающий монумент от новых загрязнений, коррозии и окисления, – отметил главный инженер МАУ г. о. Самара «Самарская набережная» Александр Андрианов.