В Самаре на Московском шоссе высадили каштаны

Работы по озеленению продолжатся. Фото: Минтранс Самарской области

В Самаре ведутся работы по озеленению участков автомобильных дорог. Об этом стало известно на официальной странице регионального Минтранса.

Так, в четверг 27 апреля на Мехзаводе были посажены 10 саженцев. На следующий день 28 апреля работы по озеленению продолжились на участке от проспекта Кирова до 18-го км Московского шоссе. Там высадили 40 молодых деревьев.

Кроме того, в мае будет высажено еще 30 каштанов вдоль улицы Ново-Садовой. Речь идет об участке в границах улиц Шверника и Ново-Вокзальной.