В Самаре неадекватный школьник в одних шортах бегал по крышам авто

Сотрудники полиции проводят проверку. Фото: Илья Щелоков

В Самаре несовершеннолетний парень устроил неадекватное шоу. Парень бегал по крышам припаркованных автомобилей. Жители города пытались поймать и вразумить мальчишку.

Все случилось в четверг вечером 27 апреля в одном из жилых дворов на 5-ой просеке в областной столице. Внимание прохожих приковал парень, который вел себя весьма странно. По словам очевидцев, полуголый школьник прыгал по припаркованным авто и нарезал круги вокруг дома.

-До моего прихода он успел оторвать несколько боковых зеркал у машин. Всего пострадало около 10 машин, - сообщил журналисту "КП-Самара" местный житель.

Несколько мужчин скрутили неадеквата до приезда скорой помощи. Несовершеннолетнего разбойника забрали врачи.

- В полицию по факту повреждения автомобилей поступило три заявления. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия на установление всех обстоятельств случившегося, - сообщили нам в пресс-службе МВД по Самарской области.

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