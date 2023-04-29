Жители Самарской области пожаловались на жуткую пробку на М-5

Волжане ищут виноватых в дорожном заторе. Фото: ВКонтакте/Тольятти

Жители губернии пожаловались на пробку, которая образовалась на трассе М-5. Об этом интернет-пользователи рассказали в социальных сетях.

Как стало известно, волжане пришли в бешенство из-за дорожного затора в районе Жигулевской ГЭС.

-Когда уже закончатся эти пробки на Жигулевском море и ГЭС? Открыли дачники сезон называется, - возмутился автор поста.

Судя по фотографии, на указанном участке выстроилась плотная колонна автомобилей.

Пост в социальных сетях вызвал бурное обсуждение среди волжан. Многие интернет-пользователи обвиняют в пробке не только дачников, но и фуры.

-А можно не большегрузы притормозить на часы пик? Так и будут пробки, пока фурам не запретят днем ездить.

Другие же комментаторы стараются мыслить позитивно и призывают следовать по такому же пути и остальных автолюбителей.

-А может надо людям быть добрее друг к другу? И понимать сложность ситуации на М-5. Можно же не ругаться, а постоять какое-то время в пробке и приехать на место с задержкой в 30-40 минут, но с хорошим настроением и здоровыми нервами. Уважайте друг друга, проблемные ситуации будут всегда