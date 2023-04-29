В Самаре загорелся автосалон на Московском шоссе 29 апреля 2023

Для тушения пожара привлечены 86 человек и 25 единиц техники. Фото: ВКонтакте/ЧП Самара

В Самаре в субботу 29 апреля в Промышленном районе города вспыхнул пожар. На Московском шоссе, 262 загорелся автомобильный салон. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях и поделились кадрами ЧП.

На кадрах видно, огонь охватил здание, а в небо поднимается густой столб черного дыма. На место оперативно прибыли спасательные службы.

-Сообщение о пожаре поступило в 12.46 29.04.2023. Прибывшими подразделениями установлено, что горел утеплитель кровли на площади 20 кв.м. В 12.59 29.04.2023 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Для тушения пожара привлечены 86 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек и 70 единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

К счастью, погибших и пострадавших нет.