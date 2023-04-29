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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 10:47

Ночью в Самаре сотрудники полиции устроили погоню за дрифтером

28-летний мужчина управлял чужим автомобилем
Анастасия ЗУБКОВА
Парень был в алкогольном опьянении. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Парень был в алкогольном опьянении. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудникам полиции пришлось гнаться за пьяным дрифтером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Все случилось ночью в субботу 29 апреля на дорогах областной столицы. Внимание правоохранителей привлекала белая иномарка, а точнее поведение водителя. Шофер решил устроить дрифт напротив здания по адресу Московское шоссе, 17.

-При виде патрульного автомобиля предпринял попытку скрыться, но в ходе непродолжительной погони, при использовании СГУ, специальных проблесковых маячков синего и красного цветов, госавтоинспекторам удалось остановить транспортное средство, - говорится в сообщении ведомства.

Как оказалось, за рулем Toyota оказался 28-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Кроме того, парень управлял даже не своим авто, а транспортным средством товарища.

-Мужчина был отстранен от управления транспортным средством. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

На дрифтера составлен административный протокол (ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).