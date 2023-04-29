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НовостиОбщество29 апреля 2023 11:17

В Самарской области инспекторы ГИБДД вручили трезвым водителями подарки

Правоохранители провели необычную акцию
Анастасия ЗУБКОВА
Инспекторы полка ДПС и сотрудники отделения пропаганды БДД проводят профилактические беседы с водителями. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Инспекторы полка ДПС и сотрудники отделения пропаганды БДД проводят профилактические беседы с водителями. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На дорогах губернии проходит необычная акция. Сотрудники госавтоинспекции вручают трезвым водителям подарки.

Как известно, таким образом правоохранители хотят привлечь внимание населения к проблеме управления транспортным средством в состоянии опьянения.

-В майские праздники Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, направленное на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения «Трезвое решение!», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Так, инспекторы полка ДПС и сотрудники отделения пропаганды БДД беседуют с автолюбителями и вручают им подарки — бутилированную воду и подстаканник с надписью: «Просим не садиться пьяными за руль».