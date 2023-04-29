В Самаре сбили мужчину на электросамокате

О состоянии самокатчика пока ничего неизвестно. Фото: СамараДТП

В субботу 29 апреля в Самаре произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, пострадал водитель самоката. Интернет-пользователи рассказали о дорожно-транспортном происшествии в социальных сетях и поделились жуткими кадрами.

Как известно, все случилось на улице Ново-Вокзальной около трех часов дня. Судя по фото, мужчину на электросамокате сбил автомобиль. Жив ли самарец — пока не ясно. Однако на кадрах видно, под головой пострадавшего лужа крови.

"КП-Самара" обратилась в ГУ МВД России по Самарской области за комментарием. Следим за подробностями.