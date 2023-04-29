Гигантский столб черного дыма напугал жителей Самарской области 29 апреля 2023

Фото: ВКонтакте/ЧП Самара

Жителей Тольятти напугал огромный столб черного дыма. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях и поделились фотографиями.

Все случилось в субботу днем 29 апреля в Автограде. Судя по кадрам, густой черный дым был виден в разных районах города. Горожане серьёзно испугались.

-Было видно аж с Центрального района, - обозначила местная жительница в социальных сетях.

Как оказалось, в Комсомольском районе на улице Никонова, 43с горел мусор на открытой территории площадью 60 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Ликвидировать возгорание удалось в пятом часу вечера. В тушении были задействованы 21 человек и 6 единиц техники.