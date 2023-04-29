«Крылья Советов» крупно проиграли «Зениту»

Фото: ПФК Крылья Советов

В субботу 29 апреля в Самаре состоялся матч «Крыльев Совета» и «Зенита».

Хозяева поля открыли счет на 9 минуте игры — Сергей Бабкин отправил мяч в ворота гостей. Только вот на шаг впереди самарский клуб был не так уж и долго. На 19 минуте Гленн Бейл нарушил правила. Мальком сравнял счет с пенальти (1:1).

Игроки Санкт-Петербурга на 30 минуте оказались впереди благодаря удару с линии штрафной Клаудиньо (1:2). А на 41 минуте Гленн Бейл получил второе предупреждение и был удален с поля.

Малком не оставил надежды самарским игрокам. Футболист «Зенита» забил еще три мяча во втором тайме.

Гости разгромили «Крыльев Советов» со счетом 1:5.