Стало известно, где и когда ограничат движение транспорта в Самаре 9 мая 2023

Изменения коснутся и общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщили в администрации Самары.

Так, проезд будет закрыт на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 06:00 до 23:59 1 мая 2023 года – по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской;

- с 06:00 3 мая 2023 года до 23:00 9 мая 2023 года – по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской;

- с 14:00 до 22:00 3 мая 2023 года – по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской;

- с 18:00 до 23:59 5 мая 2023 года – по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

- с 06:00 до 23:59 6 мая 2023 года – по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- с 06:00 до 14:00 7 мая 2023 года – по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Льва Толстого, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

- с 22:00 8 мая 2023 года до 15:00 9 мая 2023 года – по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Льва Толстого, по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской;

- с 06:00 до 12:00 9 мая 2023 года – по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

- с 06:00 до 15:00 9 мая 2022 года – по ул. Льва Толстого от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской, по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Молодогвардейской, по ул. Галактионовской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- с 06:00 до 23:59 9 мая 2022 года – по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.

Кроме того, будут запрещены остановки и стоянки транспортных средств (за исключением спецмашин) на следующих участках улиц:

- с 10:00 30 апреля 2023 года до 10:00 10 мая 2023 года – по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Максима Горького, по ул. Шостаковича от ул.

Анастасия Зубкова, [29.04.2023 19:40]

Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской;

- с 06:00 4 мая 2023 года до 10:00 10 мая 2023 года – по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева;

- с 22:00 7 мая 2023 года до 10:00 10 мая 2023 года – по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Некрасовской;

- с 06:00 8 мая 2023 года до 10:00 10 мая 2023 года – по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Самарской от ул. Некрасовской до ул. Ульяновской.

Изменения коснутся и общественного транспорта. Будьте внимательны!

-Трассы следования изменятся у автобусов №24, 34, 37, 46, 47, 80, 226, 3, 61, 261, у троллейбусов маршрута №№ 6.

Будет приостановлено движение электрического наземного транспорта по троллейбусному муниципальному маршруту регулярных перевозок № 16 «Губернский рынок – 6-й причал»:

-с18:00 до 23:00 5 мая

-с 06:00 до 14:00 7 мая

-с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая