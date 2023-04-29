В Самаре трамвай сошел с рельсов 29 апреля 2023

Все случилось в шестом часу вечера на пересечении улиц Ново-Садовой и Шверника. Фото: Самара ДТП

В субботу 29 апреля в областной столице с рельсов сошел трамвай. О произошедшем местные жители рассказали в социальных сетях и поделились фото.

По словам очевидцев, все случилось в шестом часу вечера на пересечении улиц Ново-Садовой и Шверника.

Судя по кадрам, соскочил с железных путей трамвай 5-го маршрута. На фото вагоны пустые. Вероятно, из-за неисправности трамвая пассажирам пришлось пересаживаться на другой вид транспорта или добираться до пункта назначения на своих двоих.

Волжане в комментариях под постом не упускают возможности посмеяться над сложившейся ситуацией.

-Трамвай, который мечтал стать автобусом

-Настолько старый, что устал ездить и ушел

Другие же интернет-пользователи уверены: ЧП произошло из-за высокой скорости езды.