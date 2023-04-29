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НовостиОбщество29 апреля 2023 16:51

Певец из Самары Андрей Сорокин спел для Малахова

Узнали подробности
Анастасия ЗУБКОВА
Самарец стал участником популярного шоу. Фото: ВКонтакте/Андрей Сорокин

Самарец стал участником популярного шоу. Фото: ВКонтакте/Андрей Сорокин

В субботу 29 апреля в очередном выпуске шоу «Привет, Андрей» на канале Россия 1 выступил наш земляк и талантливый певец Андрей Сорокин.

Самарец стал участником популярного проекта с Андреем Малаховым. Выпуск был посвящен песням Ильи Резника. Волжанин исполнил музыкальное произведение «Мне мама тихо говорила…».

Кстати, сам поэт-песенник стал главным гостем телепрограммы. Народный артист отметил 85 лет в компании товарищей и преданных поклонников.